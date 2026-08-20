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ABB Fomget, Erciyes'te Yeni Sezon Kampına Başladı

ABB Fomget, Erciyes'te Yeni Sezon Kampına Başladı
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ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Takım, bugünkü antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları yaptı.

ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

ABB Fomget Kadın Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Başkent temsilcisinin bugünkü antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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