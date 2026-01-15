ABB FOMGET'in futbolcusu Suliat Abideen, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in Nijeryalı futbolcusu Suliat Abideen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abideen; Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğundaki yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Abideen, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" isimli karesini seçen Abideen, "Haber" kategorisinde ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" adlı fotoğrafını oyladı.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli fotoğrafını seçen 24 yaşındaki genç futbolcu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde de Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı karelerini tercih etti.

Suliat Abideen, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek "Özellikle 'çamur ragbisi' isimli fotoğraf hoşuma gitti. Ben de Afrika'da çamur içinde futbol oynadım, büyüdüm, bugünlere geldim. Annelerle ilgili kareler de çok güzel. Emeği geçenleri tebrik ederim." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.