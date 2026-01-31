Haberler

ABB FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler maçı ertelendi

Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Ankara'da oynanması planlanan ABB FOMGET ile Amed Sportif Faaliyetler maçı, hava koşulları dolayısıyla ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın yeni tarihini duyuracak.

ABB FOMGET Kulübünün açıklamasında, Yenikent Stadı'ndaki müsabakanın hava şartları dikkate alınarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla ertelendiği belirtildi.

Açıklamada karşılaşmanın tarihinin federasyon tarafından duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
