ABB FOMGET, yarın Fatih Vatan Spor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak. Maç Sincan Osmanlı Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında yarın sahasında Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Sincan Osmanlı Stadı'ndaki maç, saat 15.00'te başlayacak.

ABB FOMGET, ligde 42 puanla 4'üncü sırada, Fatih Vatan Spor ise 16 puanla 12. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
