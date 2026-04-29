ABB Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa'da madalya alan milli sporcuları kabul etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan ASKİ Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Belediye binasında madalyalı halter ve güreşçileri kabul eden Yavaş, burada yaptığı konuşmada, "ASKİ Spor olarak gerçekten Türk sporuna damga vurdunuz ve buna devam ediyorsunuz. Bundan sonra hedef olimpiyatlar. O zamana kadar kendinizi daha güvenli bir şekilde hazırlayalım. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Amacımız kendimizi geliştirip, kotaları alır hale gelmek." ifadelerini kullandı.

Sporcuların gençlere rol model olacaklarını dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Biz altyapıya çok önem veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Özellikle ASKİ Spor Kulübü olarak güreşte altyapıya çok önem veriyoruz. Bazı projeler hazırladık, sosyal destek alan ailelerin çocuklarını spora alıştıracak şekilde erken yaşta spora başlatıp, sizlerin nezaretinde çalışmalarını sağlayacağız."

Milli güreşçi Rıza Kayaalp de verilen desteğe teşekkür ederek, "Amatör sporlar, belediyeler sayesinde ayakta. Yılların vermiş olduğu emekle kulübüme bu başarıyı kazandırdığım için çok mutluyum. 21 yıldır ASKİ Spor Kulübündeyim ve kulüp olarak da daha da iyiye gideceğiz inşallah." diye konuştu.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek de halterde hocalarıyla güzel bir ivme yakaladıklarını vurgulayarak altyapıdaki sporculara rol model olmaya çalıştıklarını belirtti.

Milli güreşçi Evin Demirhan ise "İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya alarak başarılarımızı taçlandırırız." diye konuştu.

Ziyarette milli güreşçiler Murat Fırat, Hakan Büyükçıngıl ve milli halterciler Yusuf Fehmi Genç, Kaan Kahriman, Ferdi Hardal, Gamze Altun ile Hakan Şükrü Kurnaz ile kulüp antrenörleri de yer aldı.