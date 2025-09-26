AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas, Şanlıurfa'da Bisiklet Turuna Katıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Şanlıurfa'da Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen ve Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü tarafından organize edilen bisiklet turuna katılan Jurgis Vilcinskas ve sporcular, Ali Şelli Parkı önünde toplandı.

Jurgis Vilcinskas'ın katıldığı bisiklet turu, Balıklıgöl Yerleşkesi gezisinin ardından tekrar Ali Şelli Parkı yakınındaki alanda sona erdi.

Jurgis Vilcinskas, turun ardından organizasyondan dolayı Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aslan'a ve ekibine teşekkür etti.

Aslan da katılımı ve destekleri için Jurgis Vilcinskas'a teşekkür ederek takım forması verdi.