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AB: Rusya Olimpiyat Komitesine yönelik yasağın kaldırılması kararını ciddi endişeyle karşılıyoruz

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Avrupa Birliği, IOC'nin Rusya Olimpiyat Komitesi'ne yönelik yasağı geçici olarak kaldırma kararını ciddi endişeyle karşıladığını duyurdu. AB, Ukrayna'da kalıcı barış sağlanana kadar Rusya'nın uluslararası spor etkinliklerine katılımının normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesine (ROC) yönelik yasağı geçici olarak kaldırma kararını ciddi endişeyle karşıladıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anna-Kaisa Itkonen, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Itkonen, IOC'nin, ROC'un Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesinin yetkisi altındaki topraklardaki herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesiyle söz konusu ülkeye yeniden yarışma izni vermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Itkonen, "Bu gelişmeyi ciddi endişeyle karşılıyoruz." dedi.

AB Konseyi'nin 18 Haziran'da düzenlediği toplantıda devlet ve hükümet başkanlarının "Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanmadığı sürece, Rusya'nın uluslararası spor ve kültürel etkinliklere katılımının normalleştirilmemesi gerekir." uyarısında bulunduğunu anımsatan Itkonen, AB Komisyonu'nun da bu tutumu desteklediğini söyledi.

IOC, ROC'e yönelik yasağı geçici olarak kaldırmıştı

IOC'den 7 Temmuz'da yapılan açıklamada, Rusya Olimpiyat Komitesinin Ukrayna Ulusal Olimpiyat Komitesinin yetkisi altındaki topraklardaki herhangi bir faaliyet yürütmediğini ve yürütmeyeceğini teyit etmesiyle söz konusu ülkeye yeniden yarışma izni verildiği kaydedilmişti.

Bu kararla Rus sporcuların 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkeleri adına yarışmalarının önü açıldı.

IOC, Ukrayna'daki savaşa tepki olarak 2023 yılında Rusya Olimpiyat Komitesini askıya almıştı.

Olimpiyat Oyunları'nda Rusya bayrağı ve marşına izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir karar alınmadı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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