Aaron Boupendza'nın ölümü sonrası eski teknik direktörü konuştu: 6 ay önce görüştük

Ülkemizde bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 28 yaşında hayatını kaybetti. Eski hocası Ömer Erdoğan, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

SON ANTRENMANA ÇIKMAMIŞTI

Boupendza takımın son antrenmanına herhangi bir sebep gösterilmeden katılmadı ve kulüp kendisinden haber alamadı. Yıldız futbolcunun kulübü Zhejiang, Gabonlu forvetle temasa geçmeye çalıştı ancak trajik haber ortaya çıkana kadar ona hiçbir şekilde ulaşamadı. Boupendza Ocak ayında, Rapid Bükreş'ten Çin ekibi Zhejiang'a transfer olmuştu.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çinli yetkililer Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı ve intihar ihtimali de dahil olmak üzere 3 seçeneği değerlendiriyor. Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı. Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde de duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösteriliyor.

"6 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜK"

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunda Hatayspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan eski oyuncusu hakkında, "Öncelikle çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Yufka yürekli bir oyuncuydu. Bizimle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Türkiye'ye biz onu getirmiştik. Hatta geldiği zaman daha öncesinde pek başarısı yoktu ama bizim dokunuşumuzla iyi bir çıkış yakalamıştı. Lige damga vurdu o sezon. O süreçte Türkiye'nin gündemine oturdu, anormal güzel goller attı ama hep mütevazi kaldı. Her zaman insanlara mesafesi aynıydı. takım arkadaşlarına çok yakın, çok sevecen biriydi. 6 ay önce Romanya'da Bükreş'te oynarken ziyaretine gittim. Sağ olsun beni davet etmişti. Sürekli iletişim halindeydik.

Hatta ben Sivasspor'u çalıştırırken bizim de gündemimizdeydi. Bir yokladık ama o Çin'e çok farklı rakamlara gitti. Bizim onu karşılayacak durumumuz yoktu. Hem ölüm şekli hem yaş olarak da hayatının en güzel yaşlarında vefat etmesi çok üzücü. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüm gerçekten. İnsan tabii her ölüme üzülüyor ama böyle birlikte çalıştığın, birlikte başarılara imza attığın, dokunduğun oyuncuyla ilgili böyle bir haberle karşı karşıya gelince daha da çok üzülüyor insan. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.