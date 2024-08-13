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AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan milli takımı kabul etti

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AA Genel Müdürü Karagöz, Paris'te gerçekleştirilen 33. Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya alan Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kabul etti. Karagöz, milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti ve spor kültürünün önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak tarihe geçen Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nı kabul etti.

AA Genel Müdürü Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 33. Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya alarak, Türkiye'ye takım sporlarında tarihin ilk madalyasını getiren milli sporcular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'i AAtölye'de ağırladı.

Karagöz, alınan başarıdan dolayı milli sporcularla gurur duyduklarını belirtti. Spor kültürünün önemine de vurgu yapan Karagöz, misafirleriyle olimpiyat oyunları ve okçuluk üzerine de sohbette bulundu.

Abdullah Topaloğlu da yakın bir işbirliği içinde oldukları Anadolu Ajansı'na okçuluk branşına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Karagöz, milli atıcılara AA 1923 Yıllığı'nı hediye etti. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve milli takım antrenörü Göktuğ Ergin ile sporcular da Karagöz'e imzalı milli takım forması verdi.

Kaynak: AA / Spor

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