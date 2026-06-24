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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Polonya ile karşılaşacak

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL ikinci haftasında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Türkiye, daha önce iki maçını da kaybettiği rakibine karşı ilk galibiyetini arıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın ev sahibi Polonya ile mücadele edecek.

Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

Ligde, her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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