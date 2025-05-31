A Milli Voleybol Takımı'ndan Zor Maç Uyarısı
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, yaklaşan zorlu maçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve herkesi desteklemeye davet etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır: Açıkçası zor maçlar olacak
'Herkesi oraya davet ediyorum'
SÜPER LİG
16.00 Fenerbahçe - Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor
19.00 Alanyaspor - Sivasspor
19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final
18.00 Bahçeşehir Koleji (0) - (1) Tofaş
20.30 Türk Telekom (0) - (1) Fenerbahçe Beko
A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI
19.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
CİMNASTİK
2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Almanya'da sürecek.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI
12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu açılış törenine katılacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ
22.00 PSG - Inter (Hakan Çalhanoğlu)
AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ
Şampiyonaya Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam edilecek.
FORMULA 1
2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.