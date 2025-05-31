A Milli Voleybol Takımı'ndan Zor Maç Uyarısı

A Milli Voleybol Takımı'ndan Zor Maç Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, yaklaşan zorlu maçlar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve herkesi desteklemeye davet etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır: Açıkçası zor maçlar olacak

'Herkesi oraya davet ediyorum'

SÜPER LİG

16.00 Fenerbahçe - Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Hatayspor

19.00 Alanyaspor - Sivasspor

19.00 Adana Demirspor - Gaziantep FK

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final

18.00 Bahçeşehir Koleji (0) - (1) Tofaş

20.30 Türk Telekom (0) - (1) Fenerbahçe Beko

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI

19.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

CİMNASTİK

2025 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Almanya'da sürecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI

12.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Veliefendi Kapalı Yüzme Havuzu açılış törenine katılacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

22.00 PSG - Inter (Hakan Çalhanoğlu)

AVRUPA AMPUTE FUTBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonaya Alves Kablo Ampute Futbol Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da devam edilecek.

FORMULA 1

2025 sezonu dokuzuncu ayağı İspanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor

Belediyelere operasyon sonrası CHP harekete geçti
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı

Türkiye'nin gündemine oturan meseleye Sedat Peker de dahil oldu
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı şahsı eve çağıran kadın kabusu yaşadı
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı

Eşinden boşanmasını göbek atarak kutladı
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı

Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif

Real Madrid'de Arda'nın önüne 80 milyon euroluk dev golcü
Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber

Premier Lig'de forma giyen Türk futbolcuları üzen haber
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.