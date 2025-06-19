A Milli Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 Mağlup Etti

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftandaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yenerek 6'da 6 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, farklı oyunculara şans vermeye devam edeceğini söyledi.

Santarelli, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dün oynanan Dominik Cumhuriyeti maçında istedikleri seviyede performans gösteremediklerini anlatan İtalyan çalıştırıcı, "Dün daha fazlasını yapabilirdik. Yapamadığımız şeyler olduğunu bugün soyunma odasında da konuştuk. İstediğimiz seviyede olmadığımızı biliyorduk. Neler yapabileceğimizi kendi aramızda konuştuk. Bugün bence basit olan şeylerin üstesinden daha iyi gelebildik, bu yüzden düne göre daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan başantrenör, takımda rotasyon yapmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben takımı sadece 14 kişi olarak düşünmüyorum, 18-20 kişiden oluşan geniş bir kadrodan bahsediyorum. Bütün takımın aynı anda gelişmesini ve aynı mantıkta oynamasını istiyorum. Bir oyun sistemi oluşturmak istiyorum. Bunun için de oyuncularımı değiştirmeye devam edeceğim. Bunun iyi mi kötü mü olduğuna hep birlikte en son karar vereceğiz. Çoğu takım böyle yapmıyor, belirli 6'ları bulup onlarla oynamaya devam ediyor. Bu formanın çok değerli olduğunu tüm oyuncularımın bilmesini istiyorum. Bu formanın hak edilmesi için herkesin çalışması gerektiğine inanıyorum. Bu mantalitede çok geniş bir kadro oluşturabilirsem hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Tüm oyuncularıma ne yapabildiklerini göstermeleri için şans vermek istiyorum. Oyuncuların oynamaya olduğu kadar dinlenmeye de ihtiyacı var. Örneğin Vargas ve Zehra hem oynaması hem dinlenmesi gereken oyuncular. Çünkü uzun süre maç yapmadılar ve ritmi yakalamaları gerekiyor. Hepsini değerlendirip bu şekilde oynamaya devam edeceğiz."