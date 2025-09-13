A Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-0 Mağlup Etti

Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı setlerde 25-19, 25-23 ve 25-19'luk skorlarla yendi. Türkiye, turnuvaya galibiyetle başlamış oldu.

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası ilk maçında güçlü rakibi Japonya ile karşı karşıya geldi. Filipinler'in Quezon kentinde oynanan G Grubu mücadelesinde ay-yıldızlı ekip, Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Smart Araneta Coliseum'daki karşılaşmada milliler, setleri 25-19, 25-23 ve 25-19'luk skorlarla kazandı. Bu sonuçla Türkiye, şampiyona tarihinde 1956, 1966, 1998 ve 2022'nin ardından 5'inci kez yer aldığı organizasyona galibiyetle başlamış oldu.

"Filenin Efeleri", gruptaki ikinci maçını 15 Eylül Pazartesi günü Libya ile üçüncü mücadelesini ise 17 Eylül Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.

