A Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup etti.
Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, mücadele ettiği G Grubu'ndaki ilk müsabakasına Japonya karşısında çıktı. Rakibini set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.
Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak.
Salon: Smart Araneta Coliseum
Hakemler: Vladimir Simonovic, Wensheng Luo
Japonya: Larry, Miyaura, Ran, Onodera, Oya, Ishikawa, Yamamoto (L) (Eiro, Kai, Nishiyama, Otsuka)
Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Berkay (L) (Gökçen, Ahmet, Can)
Setler: 19-25, 23-25, 19-25
Süre: 82 dakika - İSTANBUL