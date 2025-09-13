Haberler

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası G Grubu ilk maçında Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

Filipinler'de düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, mücadele ettiği G Grubu'ndaki ilk müsabakasına Japonya karşısında çıktı. Rakibini set vermeden mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvaya galibiyetle başladı.

Milliler, gruptaki ikinci karşılaşmasında 15 Eylül Pazartesi günü TSİ 05.30'da Libya ile karşılaşacak.

Salon: Smart Araneta Coliseum

Hakemler: Vladimir Simonovic, Wensheng Luo

Japonya: Larry, Miyaura, Ran, Onodera, Oya, Ishikawa, Yamamoto (L) (Eiro, Kai, Nishiyama, Otsuka)

Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Mirza, Berkay (L) (Gökçen, Ahmet, Can)

Setler: 19-25, 23-25, 19-25

Süre: 82 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
