A Milli Voleybol Takımı, Atatürk'ü Unutmadı

Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 Kasım'da 87. ölüm yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncuları, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Başkent Riyad'daki Boulevard SEF Arena'da 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki dördüncü maçında bugün saat 13.00'te Bahreyn ile karşılaşacak milli oyuncular, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Milli oyunculardan Onur Günaydı, "Bugün 10 Kasım, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümünde onu saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Takımın pasör çaprazı Can Koç, "Bugün 10 Kasım, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü. Kendisini saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyorum. Takım olarak, bütün millet olarak hepimiz anıyoruz, bütün başarılarımızı, sahaya çıkıp yaptığımız mücadelelerin hepsi onun için ve ülkemiz için." ifadelerini kullandı.

A Milli Voleybol Takımı'nda pasör pozisyonunda oynayan Hilmi Şahin de "Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
