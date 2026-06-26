A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Arjantin ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında yarın Arjantin ile mücadele edecek.

Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçta da mağlup olan Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti için mücadele verecek.

Ligde, Türkiye'nin 3'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.