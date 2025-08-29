A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
Haber Videosu

A Millî Takımımızın, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edecek aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği listede şu isimler yer aldı;

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tiknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Ay-yıldızlı futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk antrenman ise aynı gün saat 18.00'de yapılacak.

Türkiye, elemelerde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Grupta lider bitiren ekip doğrudan Dünya Kupası bileti alacak, ikinci olan ise play-off oynayacak.

İLK SINAV GÜRCİSTAN

Milliler, gruptaki ilk sınavını 4 Eylül Perşembe günü Tiflis'te Gürcistan karşısında verecek. Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'ndaki mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. A Milli Takım, 7 Eylül Pazar günü ise İspanya ile Konya'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45.

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyadan izole yaşayan Mashco Piro kabilesi komşu köye girdi: Çatışma an meselesi

Kabilenin son hamlesi endişe yarattı: Çatışma an meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.