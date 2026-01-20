Haberler

A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ocak ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın zirvede yer aldığı listede ilk 10'a giren Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 8. sıraya yerleşti.

  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1582,69 puanla 25. sırada yer aldı.
  • FIFA dünya sıralamasında İspanya 1877,18 puanla birinci, Arjantin 1873,33 puanla ikinci, Fransa 1870 puanla üçüncü oldu.
  • Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Dünya Kupası'na katılma hedefini sürdüren A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı.

A MİLLİ TAKIMIMIZ SIRALAMADAKİ YERİNİ KORUDU

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.

ZİRVEDE İSPANYA VAR

İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti. İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.

RAKİPLERİMİZİN SIRASI DA BELLİ OLDU

Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı. Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

  • 1 İspanya = 1877,18
  • 2 Arjantin = 1873,33
  • 3 Fransa = 1870
  • 4 İngiltere = 1834,12
  • 5 Brezilya = 1760,46
  • 6 Portekiz = 1760,38
  • 7 Hollanda = 1756,27
  • 8 Fas = 1736,57
  • 9 Belçika = 1730,71
  • 10 Almanya = 1724,15
Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Sınırda tehlikeli gerginlik! DEM'liler ve polis arasında arbede çıktı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza

Hakemi dövmeye kalkan Burak Yılmaz'a dev ceza
Fenerbahçe'nin eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik

Fener'in eski yıldızından Mourinho'ya olay sözler: Karakteri eksik