A Milli Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası finallerine giden yolda mücadelesine play-off turunda devam edecek A Milli Takım, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ocak ayı dünya sıralamasında bin 582 puanla 25. sıradaki yerini korudu. İspanya'nın zirvede yer aldığı listede ilk 10'a giren Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 8. sıraya yerleşti.
- FIFA dünya sıralamasında İspanya 1877,18 puanla birinci, Arjantin 1873,33 puanla ikinci, Fransa 1870 puanla üçüncü oldu.
- Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 1 Nisan 2026'da açıklanacak.
A MİLLİ TAKIMIMIZ SIRALAMADAKİ YERİNİ KORUDU
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ocak ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
ZİRVEDE İSPANYA VAR
İspanya'nın zirvede yer aldığı listede Arjantin ikinci ve Fransa üçüncü sırayı elde etti. İlk 10'a girmeyi başaran Afrika Uluslar Kupası finalisti Fas, 3 basamak yükseldi ve 8. sıraya yerleşti. Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal ise 7 basamak çıkarak 12. sıraya yükseldi.
RAKİPLERİMİZİN SIRASI DA BELLİ OLDU
Ay-yıldızlıların 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya 49. basamağa geriledi. Millilerin final maçındaki muhtemel rakiplerinden Slovakya 44, Kosova ise 79. sıraya çıktı. Bir sonraki dünya sıralaması, 1 Nisan 2026'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
- 1 İspanya = 1877,18
- 2 Arjantin = 1873,33
- 3 Fransa = 1870
- 4 İngiltere = 1834,12
- 5 Brezilya = 1760,46
- 6 Portekiz = 1760,38
- 7 Hollanda = 1756,27
- 8 Fas = 1736,57
- 9 Belçika = 1730,71
- 10 Almanya = 1724,15