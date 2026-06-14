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Türk taraftarlar, Vancouver'da coşkuyla maç saatini bekliyor

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Vancouver'da toplanan Türk taraftarlar, şehirde renkli görüntüler oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk sınavı öncesinde Kanada'nın Vancouver kentindeki Jonathan Rogers Park'ta heyecan doruğa ulaştı. Ay-yıldızlı ekibi desteklemek için dünyanın farklı noktalarından gelen Türk taraftarlar, maç öncesi şehirde renkli görüntüler oluşturdu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde Türk futbolseverler şehir merkezinde bir araya geldi. Kanada'nın çeşitli şehirlerinin yanı sıra farklı ülkelerden ve Türkiye'den Vancouver'a gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sokakları kırmızı-beyaza boyadı. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek veren futbolseverler, karşılaşmanın başlamasını bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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