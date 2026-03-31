A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım, Kosova'yı eleyip Dünya Kupası'na katılması halinde 10.5 milyon euro ayakbastı parası kazanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde elde edeceği gelir netleşti. Ay-yıldızlılar için büyük bir maddi kazanç söz konusu.
10.5 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI
Türkiye, Dünya Kupası bileti alması durumunda 10 milyon 500 bin euro ayakbastı parası kazanacak. Bu gelir, turnuvaya katılan takımlara verilen ilk ödül olarak federasyonun kasasına girecek.
HEM SPORTİF HEM EKONOMİK HEDEF
Dünya Kupası'na katılım yalnızca sportif başarı anlamına gelmezken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu büyük geliri elde edebilmek için Kosova ile oynayacağı play-off finaline kilitlenmiş durumda.
2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle:
- Şampiyon: 50 milyon dolar
- İkinci: 33 milyon dolar
- Üçüncü: 29 milyon dolar
- Dördüncü: 27 milyon dolar
- 5-8. sıra: 19 milyon dolar
- 9-16. sıra: 15 milyon dolar
- 17-32. sıra 11 milyon dolar
- 33-48. sıra: 9 milyon dolar
- Turnuvaya katılan her takım ekstra 1.5 milyon dolar kazanacak