A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Kosova'yı eleyerek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde elde edeceği gelir netleşti. Ay-yıldızlılar için büyük bir maddi kazanç söz konusu.

10.5 MİLYON EURO AYAKBASTI PARASI

Türkiye, Dünya Kupası bileti alması durumunda 10 milyon 500 bin euro ayakbastı parası kazanacak. Bu gelir, turnuvaya katılan takımlara verilen ilk ödül olarak federasyonun kasasına girecek.

HEM SPORTİF HEM EKONOMİK HEDEF

Dünya Kupası'na katılım yalnızca sportif başarı anlamına gelmezken, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu büyük geliri elde edebilmek için Kosova ile oynayacağı play-off finaline kilitlenmiş durumda.

2026 Dünya Kupası para ödülleri şöyle: