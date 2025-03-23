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A Milli Takım Tarihinde 250. Galibiyetini Elde Etti

A Milli Takım Tarihinde 250. Galibiyetini Elde Etti
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı 3-0 yenerek tarihindeki 250. galibiyetini kazanarak A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini kazandı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile oynadı. Milliler, Macarları 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ayrıca bu sonuçla birlikte tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.

A Milliler, 354'ü resmi, 285'i özel olmak üzere oynadığı 639 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 250 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 876 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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