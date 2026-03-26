2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final: Türkiye: 0 Romanya: 0 (İlk yarı)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşıyor. İlk yarı boyunca gol sesi çıkmadı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.
19. dakikada Abdülkerim'in uzak mesafeden şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Radu'da kaldı.
32. dakikada Kenan, sol tarafta rakipten kazandığı topla ceza sahasına kadar ilerleyip pasını ceza yayı önündeki Arda'ya aktardı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: François Letexier, Mehdi Rahmouni, Cyrill Mugnier
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Romanya: Ionut Radu, Andrei Ratiu, Andrei Draguşin, Andrei Burca, Nicusor Bancu, Razvan Marin, Ianis Hagi, Vlad Dragomir, Dennis Man, Valentin Mihaila, Daniel Birligea
Yedekler: Mihai Aionai, Iulian Popescu, Andrei Coubiş, Virgil Ghita, Vladimir Screciu, Alexandru Dobre, Stefan Baiaram, Nicolae Stanciu, David Miculescu, Florin Tanase, Marius Coman, Deian Sorescu
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Sarı kart: Vlad Dragomir (Romanya) - İSTANBUL