Türkiye'nin Paraguay maçını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.

FIFA'nın açıklamasına göre Barton'un yardımcılığını, aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.