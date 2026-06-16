Türkiye'nin Paraguay maçını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek
2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı maçı El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek. Yardımcıları David Moran ve Antonio Pupiro, dördüncü hakem ise Oshane Nation.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı müsabakayı El Salvador'dan hakem Ivan Barton yönetecek.
FIFA'nın açıklamasına göre Barton'un yardımcılığını, aynı ülkeden David Moran ve Nikaragua'dan Antonio Pupiro yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi Jamaika'dan Oshane Nation olacak.
Kaynak: AA / Süha Gür