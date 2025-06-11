A Milli Takım, Meksika'ya Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu

A Milli Takım, Meksika'ya Deplasmanda 1-0 Mağlup Oldu
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A Milli Futbol Takımı, tarihindeki ilk kez Meksika ile karşılaştığı hazırlık maçında, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Meksika'nın golü Pineda'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda tarihinde ilk kez Meksika ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan Kaan Ayhan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Malagon topu köşeden çeldi.

18. dakikada Kenan'ın pasında ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan İsmail Yüksek'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza yayı üzerinde Kenan'ın gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Kenan'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan İrfan Can'ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

45. dakikada Meksika'nın taç atışından gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Pineda topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Kenan

Hakemler: Moeth Gaymes, Denroy Barker, Ryan Graves

Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Vega, Quinones, Sepulveda

Yedekler: Aguilar Guillermo Ochoa, Gilberto Sepulveda, Jesus Chiquete, Julian Araujo, Erik Lira, Zambrano, Carlos Rodriguez, Efrain Alvarez, Luis Chavez, Roberto Alvarado, Raul Jimenez, Santiago Gimenez, Cesar Huerta, Mateo Chavez

Teknik Direktör: Javier Aguirre

Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Zeki Çelik, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Can Uzun, Ege Tıknaz, Ahmed Kutucu Barış Alper Yılmaz Deniz Gül

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Pineda (dk. 45) (Meksika)

Sarı kart: Merih Demiral (Türkiye) - KUZEY CAROLINA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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