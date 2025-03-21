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A Milli Takım, Macaristan Maçının Hazırlıklarına Başladı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Bazı futbolcular sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamadı.

- A Milli Takım, Macaristan maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile 23 Mart'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dün oynanan Macaristan mücadelesinde süre alan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular antrenmanı 5'e 2 ile sürdürdü. İdmanın, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Barış Alper Yılmaz, Mert Günok, Yunus Akgün, Merih Demiral ve Kaan Ayhan katılmadı. Bu isimlerin yokluğunda Rayyan Baniya, aday kadroya çağrılarak idmanda yer aldı. 20 Yaş Altı Milli Takım kalecisi Mert Furkan Bayram da kaleci sayısını sağlamak adına antrenmana katıldı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 11.15'te yapacağı idmanla Macaristan maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Milliler, ardından saat 16.00'da da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ÖZTAŞ - Spor
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