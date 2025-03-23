A Milli Takım, Macaristan'ı 17 Yıl Sonra Deplasmanda Yendi

A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Puskas Arena'da karşılaştığı Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Milliler, bu maçla birlikte rakibe karşı dış sahadaki kötü serisini sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu. A Milliler, İstanbul'daki müsabakayı da kazanarak, 2007 yılından sonra Macaristan'ı yenmeyi başarmıştı. - BUDAPEŞTE