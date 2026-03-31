A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı maç öncesi yemek organizasyonu düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, Kosova'da resmi bir maç yemeği düzenledi. TFF ve Kosova Futbol Federasyonu yetkililerinin katıldığı organizasyonda dostluk mesajları verildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacağı karşılaşma öncesi resmi maç yemeği organizasyonu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Priştine'de düzenlenen yemeğe TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş, TFF'nin eski başkanı Servet Yardımcı'nın yanı sıra Kosova Futbol Federasyonundan yetkililer katıldı.

Türkiye ile Kosova federasyon heyetlerini buluşturan resmi yemek organizasyonu dostluk mesajları ve karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal
