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A Milli Futbol Takımı'na eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı

A Milli Futbol Takımı'na eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı
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A Milli Futbol Takımı'na eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı, bir polis memuru hafif yaralandı. Milli takım kafilesi kaza nedeniyle 15 dakika bekledi.

A Milli Futbol Takımı'na antrenman tesislerinden otele kadar eşlik eden konvoydaki motosikletli polis kaza yaptı, bir polis memuru hafif yaralandı.

Arizona Athletic Grounds'taki antrenmanın ardından 2 otobüsle tesislerden ayrılan A Milli Futbol Takımı, otoyolda yaşanan kaza sebebiyle yaklaşık 15 dakika bekledi.

A Milli Futbol Takımı'na eşlik eden motosikletli polis kaza yaptı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı.

Bölgedeki polis ekipleri otoyol trafiğini durdururken, itfaiye ve ambulans araçları da bölgeye sevk edildi.

Yaralanan polis memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, milli takım kafilesinde yer alan görevliler de yardım etmek için araçtan indi.

Milli takım kafilesi, müdahalenin ardından kamp yaptığı otele gitti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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