A Milli Takım Koçu Ataman: Adem Bona EuroBasket 2025'te Bizimle Olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, NBA oyuncusu Adem Bona'nın EuroBasket 2025'te milli takımda yer alacağını açıkladı. Ataman, Bona'nın istekli olduğunu ve bu sezon iyi bir performans sergilediğini belirtti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta oynayan Adem Bona ile ilgili "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek." dedi.
Ataman, TRT'ye yaptığı açıklamada, alt yaş kategorilerinde ay-yıldızlı formayı giyen 22 yaşındaki Adem Bona'nın iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Adem, EuroBasket 2025'e gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörümüz Alper Yılmaz, onu ziyaret etti. Adem, milli takımda oynamak için çok istekli. Avrupa Şampiyonası için gelecek." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor