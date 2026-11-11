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A Milli Takım kampında Can Uzun'un 21. yaş günü TFF Başkanı'nın katılımıyla kutlandı

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A Milli Takım kampında Can Uzun'un 21. yaş günü TFF Başkanı'nın katılımıyla kutlandı
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A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı maç öncesi kampta milli futbolcu Can Uzun'un 21. yaş günü kutlandı. Kutlamaya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da katıldı; Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram etti.

İSTANBUL, A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İzmir'deki kampında futbolcu Can Uzun'un 21'inci yaş günü kutlandı.

A Milli Takım'ın İzmir'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi kampta Milli futbolcu Can Uzun'un doğum günü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla kutlandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Can Uzun'a pasta ikram ederken, milli futbolcu; teknik direktör Sergen Yalçın, takım arkadaşları ve teknik heyetin tebriklerini de kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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