A Milli Takım Kampı Başladı

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa girdi ve ilk antrenmanını yaptı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman, öncelikle fitness salonundaki antrenman hazırlığıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topma çalışmaları yaptı. Aerobik koşular ile antrenman son buldu. Dün kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcuların çoğunlukta olduğu bir grup ise sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi, Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli oluşu sebebiyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. Ay-Yıldızlıların bugünkü çalışmasını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

Milliler, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL




