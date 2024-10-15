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A Milli Takım İzlanda'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

A Milli Takım İzlanda'yı Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü. Türkiye maçta gösterdiği performansla Avrupa basınında geniş yer buldu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etmesi Avrupa basınında geniş yer buldu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı, konuk olduğu İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Mücadeleyi kazanarak grupta namağlup liderliğini sürdüren Türkiye'nin zaferi dünya basınında da geniş yer buldu.

Marca

İspanyol Marca gazetesi, zeminden kaynaklı futbolcuların rahat bir müsabaka oynayamadığından bahsederken, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın bütün oyuncuları maçın büyük bölümünde oyunda tuttuğundan bahsetti.

Relevo

İspanyol Relevo da Arda Güler'in Real Madrid'de yedek kalmasına rağmen Türkiye Milli Takımı'nda 11'de oynamaya devam ettiği ve gösterdiği performansla ön plana çıkmayı sürdürdüğünü yazdı. Arda'nın birkaç gün önce Karadağ maçının ardından, İzlanda karşısında da aynı rolü üstlenerek oynadığı futbolla dikkat çekmeye başardığ paylaşıldı.

Sapo

Portekiz basınından Sapo da Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımın galibiyetin de bir kez daha belirleyici olduğunu yazdı. Aktürkoğlu'ndan, Benfica'nın kanat oyuncusu olarak bahsedelirken, millilerin namağlup olarak puanını 10'a çıkardığını belirtti.

Desporto Ao Minuto

Desporto Ao Minuto da Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinden yola çıkarak, sihrini sadece Benfica'da değil, milli takımda da yapmaya devam ettiğini yazdı. Aktürkoğlu'nun, Türkiye'nin deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maçta parladığını ve yaptığı asistin yanı sıra harika bir gol de attığını vurguladı.

AS

İspanyol AS gazetesi, Arda Güler'in 88. dakikada attığı golle galibiyetin geldiğinden bahsederek, Güler'in önderliğinde Türklerin muhteşem bir performansla geri dönüşe imza attığından söz etti.

A Bola

Portekiz basının A bola, Kerem Aktürkoğlu'nun, Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde İzlanda karşısında ceza sahası dışından attığı harika golle maçın tamamlandığını yazdı. Normalde kanat oynayan Kerem'in, İzlanda karşısında en ileri uçta oynadığından bahsederek, attığı golden önce İzlanda kalecisinin hatasını değerlendirip, Arda Güler'in yaptığı asistte dikkat çekti.

Defansa Central

İspanyol Defansa Central, Arda Güler'in Türklere zafere getirdiği başlığını atarken, Arda'nın da Real Madrid forması giyen futbolcular arasında en önemli performansı sergileyen oyuncu

olduğunu yazdı.

Estadio Deportivo

Estadio Deportivo da Arda Güler'in, İzlanda mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Türkiye Milli Takımı'nda liderliği üstlendiğinden bahsetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Milli Takım Türkiye İzlanda Futbol Dünya Spor

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