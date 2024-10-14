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A Milli Takım, İzlanda'yı 4-2 Geçti

A Milli Takım, İzlanda'yı 4-2 Geçti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek gruptaki üst üste 3. galibiyetine ulaştı ve puanını 10'a yükseltti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Mililer, grupta üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı ortada savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına döndü.

49. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Kenan Yıldız'ın ortasında İrfan Can Kahveci kafayı vururken kaleci Valdimarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Arda Güler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta top savunmadan sekerken, hakem Sylwestrzak VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu yeniden izleyen Damian Sylwestrzak, Arda'nın vuruşu sonrası ceza sahası içinde Ingason'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu topu filelere gönderdi. Hakem Sylwestrzak, vuruş öncesi Hakan'ın topa iki ayağıyla temas ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

62. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza yayı önüne kadar topu sürerken yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

65. dakikada Kenan Yıldız'ın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

65. dakikada köşe vuruşunda Merih Demiral kafayı vururken, Gudjohnsen'den dönen top sonrası hakem Sylwestrzak, potansiyel elle oynama nedeniyle kenara geldi. VAR monitöründe pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Hakan Çalhanoğlu, topu filelere gönderdi. 1-2

76. dakikada savunmada oluşan karambol sonrası ceza sahasına açılan topa Oskarsson sert vururken kaleci Uğurcan'ı geçen topa Merih çizgide müdahale etti.

83. dakikada Fridriksson'un sağ kanattan ortasında Gudjohnsen, kale önünde kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

88. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciye presinde boşta kalan topu Arda Güler filelere gönderdi. 2-3

90+5. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu'nun uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 2-4

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Damian Sylwestrzak, Pawel Sokolnicki, Bartosz Kaszynski

İzlanda: Rafn Valdimarsson, Valgeir Fridriksson, Daniel Gretarsson, Sverrir Ingason, Logi Tomasson, Mikael Anderson (Isak Johannesson dk. 68), Arnor Traustason, Johann Gudmundsson, Mikael Egill Ellertsson, Andri Gudjohnsen, Orri Oskarsson

Yedekler: Elias Olafsson, Patrik Gunnarsson, Hjörtur Hermannsson, Alfons Sampsted, Victor Palsson, Gylfi Sigurdsson, Savar Magnusson, Kolbeinn Finnsson, Brynjolfur Darri Willumsson, Julius Magnusson

Teknik Direktör: Age Hareide

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Eren Elmalı dk. 78), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Okay Yokuşlu dk. 89), İrfan Can Kahveci (Yunus Akgün dk. 78), Arda Güler (Samet Akaydin dk. 89), Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız (Bertuğ Yıldırım dk. 90)

Yedekler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Atakan Karazor, Semih Kılıçsoy, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Vincenzon Montella

Goller: Oskarsson (dk. 3), Gudjohnsen (dk. 83) (İzlanda), İrfan Can Kahveci (dk. 62), Hakan Çalhanoğlu (dk. 67 pen.), Arda Güler (dk. 88), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+5) (Türkiye)

Sarı kartlar: Mikael Egill Ellertsson, Valdimarsson, Logi Tomasson (İzlanda), Merih Demiral, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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