A Milli Takım, İspanya'ya 6-0 Yenildi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 kaybetti. Tarihindeki en ağır yenilgilerden biri olarak kaydedilen bu sonuçla Türkiye, grupta 3 puanda kalırken, İspanya liderliğini sürdürdü.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacak. İspanya ise Gürcistan'ı konuk edecek.

Üçüncü sıraya geriledi

Gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Türkiye 3 puanda kalırken, İspanya ise puanını 6'ya yükseltti.

İspanya grupta liderliğini sürdürürken, milli takım ise aynı puana sahip olduğu Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer aldı.

Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Tarihindeki en ağır yenilgilerden biri

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.

En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.

Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu.

