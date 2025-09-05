Haberler

A Milli Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, İspanya ile oynayacağı maç için Konya'da antrenman yaparak hazırlıklara başladı. Antrenman, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında Avrupa Şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Gürcistan karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, tesislerin fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken, aday kadrodaki diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki saha çalışmasına katıldı. Isınmanın ardından, pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Ardından hücum varyasyonları üzerinde duruldu, son bölümde de taktik oyun oynandı.

A Milli Takım'ın bugünkü antrenmanını Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor Eski Başkanı Fatih Özgökçen de takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler, yarın saat 14.00'te Konya Büyükşehir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını ise bu statta saat 20.30'da yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
