A Milli Takım İspanya Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Konya'da İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Milliler antrenman öncesi aile fotoğrafı çektirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2'nci maçında İspanya'yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Vincenzo Montella gözetiminde yapıldı. Antrenman öncesi milliler ve teknik kadro stadyumda aile fotoğrafı çektirdi. Basına açık bölümde ısınma hareketleriyle başlanan antrenman, top kapma ile devam etti. Milliler taktik çalışarak antrenmanı tamamladı.