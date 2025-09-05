Haberler

A Milli Takım, İspanya Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım, İspanya Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya ulaştı. Takım, yarın Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde antrenmana başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maçın hazırlıkları için Konya'ya geldi.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde yarın başlayacak.

Türkiye-İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar 21.45'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Spor
