Haberler

A Milli Takım, İspanya ile Son Eleme Maçına Hazır

A Milli Takım, İspanya ile Son Eleme Maçına Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın İspanya ile yapacağı son maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda sakat oyuncuların durumu belirsizliğini korurken, Ümit Milli Takımı'ndan iki futbolcu da kadroya dahil edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ile Kaan Ayhan yer almadı.

Antrenmanın basına açık bölümünde takımdan ayrı çalışan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı'nın durumlarının kontrol edileceği ve oyuncularla ilgili son kararın maç saatinde verileceği aktarıldı.

Millilerde sakatlıklardan oluşan eksiklik nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'ndan çağrılan Yusuf Akçiçek ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. 5'e 2 çalışmanın ardından basın mensuplarına kapatılan idmanın kalan bölümünde taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan milli takıma davet edilen Ahmed Kutucu, bu antrenmana katılamadı.

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda TSİ 22.45'te İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.