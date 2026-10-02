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A Milli Takım'ın Liege'deki pasaport sürecine dair haberleri TFF gerçeğe aykırı buldu

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TFF, Belçika ile oynanacak maç için dün Liege Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım ve federasyon kafilesinin sorun veya arama olmadan çıkış yaptığını açıkladı. Açıklamada, pasaport iddialarının gerçeğe aykırı olduğu, güvenlik refakatiyle kafileye öncelik tanındığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı ile federasyon kafilesinin dün sorun yaşamadan Liege Havalimanı'ndan çıkış yaptığını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Belçika ile oynanacak karşılaşma için dün Liege Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım ve federasyon kafilesinin pasaport kontrol sürecine ilişkin gerçeğe aykırı haberlerin yayımlandığı belirtilerek, "A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve teknik heyeti, havalimanındaki rutin pasaport kontrol işlemlerinin ardından kısa süre içerisinde havalimanından çıkış yapmıştır. Bu süreçte, güvenlik amacıyla kendilerine havalimanı güvenlik görevlileri tarafından refakat edilmesi nedeniyle öncelikle A Milli Takım futbolcuları ve teknik heyetinin geçişi sağlanmıştır. Belçika Türkiye Büyükelçisi'nin de eşlik ettiği kafilemiz, herhangi bir sorun veya arama işlemi yaşanmadan havalimanından çıkış yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, ağırlıklı olarak kargo ve lojistik hizmet veren Liege Havalimanı'nda kafile üyeleri için hızlı ve güvenli bir şekilde geçiş sağlandığı aktarılarak, "Kafilemizin geçişi esnasında bazı basın organlarında bu rutin süreç farklı bir şekilde yansıtılmıştır. Söz konusu uygulama, A Milli Takım'ın güvenliğinin sağlanması ve kafilemize havalimanı içerisinde gerekli refakatin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmıştır. A Milli Takım'ın Belçika'ya girişinde kafilemizi karşılayan ve süreç boyunca eşlik eden başta Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçiliği olmak üzere tüm Belçikalı yetkililere gösterdikleri ilgi, işbirliği ve destek için teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA
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