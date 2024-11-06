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A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı

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A Millî Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak. Karşılaşma Podgorica Şehir Stadyumu'ndaki yetersiz saha koşullarından dolayı Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

A Millî Takımımz, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Podgorica kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanması planlanan müsabaka başka şehir ve stadyuma alındı.

PODGORICA'DAKİ SAHA KOŞULLARI YETERSİZ

UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

NİKŞİÇ ŞEHİR STADYUMU'NDA OYNANACAK

Bu gelişme üzerine UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ - İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

MAÇ NE ZAMAN?

19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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