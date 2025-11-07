A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! İki sürpriz var

Haberler

Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve açıklandı. Aral Şimşir ilk kez davet edilirken Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci de çağırılan isimlerden oldu.

  • A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosunda Aral Şimşir ilk kez yer aldı.
  • İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de kadro dışı olmasına rağmen A Milli Takım'a çağrıldı.
  • Berke Özer, bir önceki maçlardaki kriz nedeniyle aday kadroya alınmadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosu ve açıklandı.

KADRODA İKİ SÜRPRİZ

Aral Şimşir ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken Fenerbahçe'de kadro dışı olan İrfan Can Kahveci de çağırılan isimlerden oldu.

BERKE ÖZER KADROYA ALINMADI

A Milli Takım'da bir önceki maçlar sırasında kamptan ayrılması krize dönüşen Berke Özer, milli takımda yer almadı. Kaan Ayhan, Emirhan Topçu ve Yusuf Sarı da yeniden aday kadroda yer aldı. Eintracht Frankfurt forması giyen ve sakatlığı bulunan Can Uzun, aday kadroya davet edilmedi.

İşte A Milli Takım kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır.

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCan Reno:

Kadrodışı kalmıs adamı mıllı takıma cagırmak nedır yaa bu kadar kolay olmamalı o formayı gıymek o zaman benıde cagırın bende geleyım Oformayı gıyebılmek ıcın bınler cocuk top korkuturuyor yazık

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Gereksiz yere keyfe keder kadro dışı kalan adamı niye çağırmasınlar ki garip olan ne ? FB'de kadro dışı kalacak birisi varsa O da Mert Hakan Yandaş ama yok çünkü Fenerin işleri hep böyle..

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 328.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

GS kahdeleri tohumu bozuk kötekler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEr Di :

senide bu yorumu onaylayan editörüdeeeeee

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıArda Baki:

bir tane forvetimiz yok , atanın olucak başka türlü başarı olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
