A Milli Takım'ın 28 Eylül'deki İtalya maçında Michael Oliver düdük çalacak

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile karşılaşacağı mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Darren England olacak.

Kaynak: AA