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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Fikstürü Belli Oldu

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Fikstürü Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki maç programını açıkladı. Milliler, Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye, E Grubu'nda İspanya/ Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Eylül 2025'te başlayacak eleme maçlarında millilerin fikstürü de açıklandı. Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 takım Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuvaya direkt katılım sağlayacak. Grup ikincileri ise play-off maçları oynayacak.

Ay-yıldızlıların elemelerdeki maç programı şöyle:

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı - Türkiye - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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