A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor
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A Milli Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin bittiği, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirildiği iddia ediliyor. Burak Yılmaz'ın, Avcı'nın ekibinde yer aldığı konuşuluyor.
A Milli Futbol Takımı için ortaya atılan iddialar giderek yayılıyor. Fanatik muhabiri Ömer Necati Albayrak ve ünlü gazeteci Tahir Kum, Stefan Kuntz döneminin kapandığının yazdı.
"AVCI HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"
Tahir Kum, TFF'yi etiketleyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Abdullah Avcı, Milli Takım'a hayırlı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullandı.
GÖREVE AVCI GEÇTİ
Ajansspor'un haberine göre; yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da yer alması bekleniyor.