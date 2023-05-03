A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

A Milli Futbol Takımı için ortaya atılan iddialar giderek yayılıyor. Fanatik muhabiri Ömer Necati Albayrak ve ünlü gazeteci Tahir Kum, Stefan Kuntz döneminin kapandığının yazdı.

"AVCI HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Tahir Kum, TFF'yi etiketleyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Abdullah Avcı, Milli Takım'a hayırlı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullandı.

GÖREVE AVCI GEÇTİ

Ajansspor'un haberine göre; yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da yer alması bekleniyor.