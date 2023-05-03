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A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

Spor Haberleri

A Milli Takımı'nda Stefan Kuntz döneminin bittiği, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın getirildiği iddia ediliyor. Burak Yılmaz'ın, Avcı'nın ekibinde yer aldığı konuşuluyor.

A Milli Futbol Takımı için ortaya atılan iddialar giderek yayılıyor. Fanatik muhabiri Ömer Necati Albayrak ve ünlü gazeteci Tahir Kum, Stefan Kuntz döneminin kapandığının yazdı.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

"AVCI HAYIRLI OLSUN DİYELİM Mİ?"

Tahir Kum, TFF'yi etiketleyip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Abdullah Avcı, Milli Takım'a hayırlı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

GÖREVE AVCI GEÇTİ

Ajansspor'un haberine göre; yeni teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Avcı'nın ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da yer alması bekleniyor.

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

A Milli Takım için bomba iddia! Kuntz kovuldu, Abdullah Avcı ve Burak Yılmaz göreve geçiyor

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Abdullah Avcı Burak Yılmaz Stefan Kuntz Spor Haberler

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