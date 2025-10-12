A Milli Takım, Gürcistan Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde salı günü Gürcistan ile Kocaeli'de oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, dün oynanan Bulgaristan maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise sahada Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından pas ve top kapma, sonrasında da taktik çalışmalar yapıldı ve 6 kişilik takımlarla taktik oyun oynandı. Bugün aday kadroya davet edilen Muhammed Şengezer de idmanda yer aldı.

Milliler, yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından A Milli Takım kafilesi, saat 20.00'de Riva'dan otobüsle Kocaeli'ye hareket edecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, saat 20.45'te Kocaeli Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından statta kısa bir yürüyüş yapacak. - İSTANBUL