A Milli Takım Gürcistan'ı 4-1 ile Geçti

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

FENERBAHÇE

11.00 - Başkan Sadettin Saran düzenleyeceği basın toplantısı ile gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ

10.00 - Kartal Yuvası 2026 İlkbahar-Yaz Koleksiyon defilesi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek (Tüpraş Stadyumu)

12.00 - Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

17.00 - Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ

17.30 - Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenleyeceği futbol çalıştay programı sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan basın açıklaması yapacak (Rixos Tersane Hotel)

BASKETBOL

-BKT Avrupa Kupası

20.00 Beşiktaş GAİN-Niners Chemnitz

-FIBA Şampiyonlar Ligi

22.00 Pallacanestro Trieste - Galatasaray MCT Technic

22.00 Filou Oostende - Mersin Spor

-FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

20.00 Flammes Carolo Basket - Galatasaray Çağdaş Faktoring