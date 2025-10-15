A Milli Takım Gürcistan'ı 4-1 ile Geçti
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Milliler bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan ise 3 puanda kaldı.
FENERBAHÇE
11.00 - Başkan Sadettin Saran düzenleyeceği basın toplantısı ile gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
BEŞİKTAŞ
10.00 - Kartal Yuvası 2026 İlkbahar-Yaz Koleksiyon defilesi Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek (Tüpraş Stadyumu)
12.00 - Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
17.00 - Başakşehir maçı hazırlıkları sürecek.
KULÜPLER BİRLİĞİ
17.30 - Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenleyeceği futbol çalıştay programı sonrasında Başkan Ertuğrul Doğan basın açıklaması yapacak (Rixos Tersane Hotel)
BASKETBOL
-BKT Avrupa Kupası
20.00 Beşiktaş GAİN-Niners Chemnitz
-FIBA Şampiyonlar Ligi
22.00 Pallacanestro Trieste - Galatasaray MCT Technic
22.00 Filou Oostende - Mersin Spor
-FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
20.00 Flammes Carolo Basket - Galatasaray Çağdaş Faktoring