A Milli Takım Gürcistan'ı 3-0 Yendi

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Gürcistan'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Türkiye, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk etti. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu düdük çaldı. Petrescu'nun yardımcılıklarını ise Radu Ghinguleac ve Artene Ovidiu üstlendi.

Karşılaşma yüksek tempoda başlasa da ilk 10 dakikalık bölümde iki takım da tehlikeli pozisyon üretemedi. Ay-yıldızlılar, 14'üncü dakikada öne geçti. Abdülkerim'in uzun topluyla savunma arkasına sarkan Kenan Yıldız aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Öncesinde ofsayt bayrağı kalksa da VAR'dan gelen uyarıyla gol geçerlilik kazandı: 1-0. Türkiye, 23'üncü dakikada Merih ile farkı 2'ye çıkarttı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde ön direkte Merih Demiral yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Türkiye, 35'inci dakikada farkı 3'e çıkarttı. Kerem'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan yerden içeri çıkarttı. İsmail'in vuruşunda Gürcistan savunması topu çizgiden çıkarttı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. Mücadelenin ilk yarısı Ay-yıldızlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.