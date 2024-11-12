Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım, Galler Maçına Hazırlanıyor

A Milli Takım, Galler Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Kayseri'de Galler ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana Ahmed Kutucu sol arka adalesindeki gerilme ve ödem, Emirhan Topçu ise dişindeki apse ve oluşan ateş nedeniyle katılamadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu da tedbir amaçlı idmanda yer almadı.

Aday kadroya ilk kez davet edilen Deniz Gül, ay-yıldızlı formayla ilk antrenmanına çıktı.

İdman öncesinde Deniz Gül, Doğucan Haspolat, Yasin Özcan ve Eren Dinkci'ye takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yaptı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galler karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
ATM'lerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'lerde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Zenit maçı ne maçı, UEFA maçı mı, hazırlık maçı mı? Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.