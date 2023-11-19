A Milli Takım Galler maçı için Cardiff'e gitti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Almanya'da basına kapalı bir antrenman yaptıktan sonra Cardiff'e geçti.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında 21 Kasım Salı günü Galler ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'da basına kapalı bir antrenman yaptı ve ardından da Berlin'den Cardiff'e geçti.

Dün akşam Berlin'de Almanya ile oynanan özel maçın ilk 11'inde yer alan futbolcular takım otelinde yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark'ta gerçekleştirilen saha idmanına katıldı.

Berlin Havalimanı'ndan yerel saatle 16.30'da kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Cardiff Havalimanı'na ulaşan Ay-yıldızlı kafile, burada T.C. Manchester Başkonsolosu Onur Sayın ve T.C. Londra Büyükelçiliği Başmüşaviri Selçuk Gedikli tarafından karşılandı.

Terminale karşılama için gelen bir grup Türk ve Galli taraftara imza dağıtan milliler, daha sonra otobüsle Cardiff'te konaklayacakları otele geçti.

A Milli Takım, yarın saat 11.00'de CAVC Cardiff Uluslararası Spor Kampüsü'nde basına kapalı bir antrenman yapacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Cardiff City Stadyumu'nda yarın TSİ 20.45'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler de TSİ 21.15'te bu tesiste bir yürüyüş yapacak. Medya mensupları, bu etkinlikte 15 dakika süreyle görüntü alabilecek.