A Milli Takım, FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i Yendi

A Milli Takım, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Başantrenör Ergin Ataman, takımın iyi bir başlangıç yaptığını ve ikinci yarıda savunmayı güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, sakatlanan Onuralp Bitim'in durumu hakkında bilgi verdi.

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladıklarını belirten Ergin Ataman, "Agresif savunma yaptık, hızlı hücumlardan sayılar bulduk ve oyunu kontrol ettik. İkinci çeyreğe hücumda çok top kaybı yaparak başladık. Onlara sayı şansı verdik ve farkı kapattılar. Devre arasında yaptığımız hatalar üzerine konuştuk. Üçüncü periyotta savunmaya çok önem verdik. İlk yarıya göre oyunu daha iyi kontrol ettik. Topu iyi paylaştık. Çok iyi atış seçenekleri bulduk ve bunları değerlendirdik. Son çeyrekte de iyi oyunumuzu sürdürdük ve önemli bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda sakatlanan Onuralp Bitim'in sağlık durumu hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Ayak bileği burkulması. Sanki ciddi gibi duruyor. Açıkçası Onuralp'in diğer maça yetişeceğini sanmıyorum." diye konuştu.

Grupta Sırbistan'ın, İsviçre'yi ilk yarıyı 57-34 geride tamamlamasına karşın 90-86 yendiği diğer müsabakayı da değerlendiren Ataman, "Grup maçları bu şekilde. Klasmanda üst sıralarda olmayan takımlar da ciddi maçlar oynayabiliyor. Kadrolar da çok farklı. İsviçre'yi tanımıyoruz. Tabii ki deplasmandaki maç zorlu olacak ama mutlak hedefimiz galibiyet." şeklinde görüş belirtti.

"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

Ergin Ataman, öncelikli hedeflerinin 2027 Dünya Kupası Elemeleri birinci tur grup aşamasını iyi bir sonuçla bitirmek olduğunu kaydetti.

Elemelerde farklı bir kadroyla mücadele ettiklerini vurgulayan Ataman, "Türk sporunun ve Türkiye'nin efsanesi Alperen, NBA'de olduğu için oynayamıyor. Anadolu Efes'in oyuncuları hiç antrenman yapmadı. Fenerbahçe Bekolu oyuncular bir antrenmanla maça çıktılar. Basit bir basketbol oynadık ve bu da işledi. Tarık'tan istediğimiz katkıyı aldık. Bu maç iyi bir antrenman da oldu. Oyuncular yorgun. Yarını dinlenerek geçireceğiz. Orada tek antrenmanla maçın hazırlığını yapacağız. Cedi Osman'ın da ciddi bir sakatlığı var. Doktorlar, İsviçre'de oynayacak durumda olmadığını söyledi. Grup maçlarından iyi bir sonuçla çıkabilmek öncelikli hedefimiz. Çapraz grupta da İtalya ve Litvanya var. Bu grupta Türkiye ve Sırbistan'ın da olduğunu düşünürseniz bu 4 takımdan biri dışarıda kalacak. Sürpriz takımlar da var. Aynı ciddiyette devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
